Ранены 17 оккупантов: всплыли подробности ночной атаки на ракетно-зенитный полк ПВО в Крыму

В ночь на 30 октября во временно оккупированном российскими войсками украинском Крыму "бавовна" посетила место дислокации ракетно-зенитного полка противовоздушной обороны МО РФ недалеко от села Оленевка. В СМИ заявили, что захватчики понесли потери: есть "трехсотые" и поврежденная техника россиян.

По данным ASTRA, 17 военнослужащих страны-агрессора ранены. Зацепило минимум пять автомобилей оккупантов, один из них не подлежит восстановлению.

Telegram-канал ссылается на анонимные источники. Согласно этой информации, на место дислокации российских захватчиков была совершена ракетная атака. Взрывы прогремели в районе 3:00 понедельника, 30 октября.

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Добавим: местные паблики писали, что звуки взрывов под утро понедельника, 30 октября, слышали также в Севастополе. Оккупационные "власти" отчитались об отражении российской ПВО объектов в море.

Telegram-канал "Крымский ветер" заявлял, что примерно в 06:25 громко было в Сакском районе в западной части полуострова.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 29 октября в оккупированном Крыму взрывы раздались в Евпатории и Черноморском. Местные жители слышали в небе гул, характерный для БПЛА. Тогда в министерстве обороны РФ заявили, что якобы "уничтожили 36 целей" над полуостровом.

– В ночь на 25 октября, согласно кадрам со спутника, произошел пожар в районе авиабазы противника "Гвардейское" недалеко от Симферополя.

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