В Севастополе ночью слышали звуки взрывов: оккупанты пожаловались на атаку дронов

Россияне во временно оккупированном Крыму вторые сутки подряд пожаловались на атаку "украинских" дронов. Под утро понедельника, 30 октября, якобы из-за них громко было в Севастополе.

Захватнические власти заявили об отражении российским ПВО объектов в море. Информацию распространили пропагандистские Telegram-каналы.

По их данным, громкие взрывы в Севастополе раздавались около 04:00. "Губернатор" Михаил Развожаев заявил, что в Черном море зафиксировано два "украинских безэкипажных катера".

Он призвал жителей не паниковать, заверив, что военные Черноморского флота РФ работают на внешнем рейде над акваторией, отражая атаку морских дронов.

Поспешило "успокоить" сторонников оккупантов и минобороны страны-агрессора РФ, заявив, что по району обнаружения целей "нанесено огневое поражение".

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Кроме этого, на внешнем рейде Севастопольской бухты захватчики проводили "комплекс противоминных и противодиверсионных мер".

Как сообщал OBOZ.UA, 29 октября в Крыму тоже было громко из-за якобы атаки беспилотников, в частности в Евпатории и Черноморском. Оккупанты утверждали, что сбили 36 "украинских" БПЛА над акваторией и севером полуострова.

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