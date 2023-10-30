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В Севастополе ночью слышали звуки взрывов: оккупанты пожаловались на атаку дронов

Марина Лисничук
War
1 минута
156
В Севастополе ночью слышали звуки взрывов: оккупанты пожаловались на атаку дронов

Россияне во временно оккупированном Крыму вторые сутки подряд пожаловались на атаку "украинских" дронов. Под утро понедельника, 30 октября, якобы из-за них громко было в Севастополе.

Захватнические власти заявили об отражении российским ПВО объектов в море. Информацию распространили пропагандистские Telegram-каналы.

По их данным, громкие взрывы в Севастополе раздавались около 04:00. "Губернатор" Михаил Развожаев заявил, что в Черном море зафиксировано два "украинских безэкипажных катера".

Он призвал жителей не паниковать, заверив, что военные Черноморского флота РФ работают на внешнем рейде над акваторией, отражая атаку морских дронов.

В Севастополе ночью слышали звуки взрывов: оккупанты пожаловались на атаку дронов

Поспешило "успокоить" сторонников оккупантов и минобороны страны-агрессора РФ, заявив, что по району обнаружения целей "нанесено огневое поражение".

Видео дня

Кроме этого, на внешнем рейде Севастопольской бухты захватчики проводили "комплекс противоминных и противодиверсионных мер".

Как сообщал OBOZ.UA, 29 октября в Крыму тоже было громко из-за якобы атаки беспилотников, в частности в Евпатории и Черноморском. Оккупанты утверждали, что сбили 36 "украинских" БПЛА над акваторией и севером полуострова.

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