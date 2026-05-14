Ранены два офицера: появились новые подробности поражения российских вертолетов в Воронежской области

Силы беспилотных систем Украины совместно с Центром спецопераций СБУ "А" нанесли удар по российскому вертолетному аэродрому в Воронежской области РФ. В результате атаки были поражены два вертолета и ранены двое офицеров 15-й бригады армейской авиации России.

Видео дня

Удар был нанесен двумя беспилотниками по площадке подскока "Озеро" в Воронежской области РФ. О новых подробностях атаки сообщил Telegram-канал "Досье шпиона".

В результате атаки повреждения получил вертолет Ми-8 с бортовым номером "60", который принадлежит 41 отдельному вертолетному полку РФ, дислоцированному в Бутурлиновке.

Также был поражен ударный вертолет Ми-28 с бортовым номером "07", входящий в состав 15-й бригады армейской авиации РФ.

После удара ранения получили майор Артем Чугунов и старший лейтенант Александр Крапивкин, которые служат в этой бригаде.

Операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с ЦСО СБУ "А". В результате атаки были поражены российские вертолеты Ми-28 и Ми-8.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в среду, 29 апреля, Силы беспилотных систем Украины совместно с ЦСО СБУ "А" ударили по российскому вертолетному аэродрому в Воронежской области. В результате атаки были поражены два российских вертолета Ми-28 и Ми-17.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!