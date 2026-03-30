Раненые оккупанты на Константиновском направлении гибнут, не дождавшись эвакуации. После ранения их в лучшем случае забирают с ппозиций через двое-трое суток.

Видео дня

Причина заключается в катастрофической нехватке медиков, решить проблему оккупантам не удается. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

Агент "Атеш" из состава 255-го мотострелкового полка ВС РФ на Константиновском направлении рассказал, что в его подразделении – высокий уровень смертности среди раненых оккупантов. По его словам, после каждого штурма получивших ранения бойцов оставляют прямо на позициях — иногда на двое-трое суток, иногда дольше.

Причина заключается в катастрофической нехватке медицинских групп. Те, что есть, физически не успевают охватить всех пострадавших.

"Ребят оставляют лежать по трое суток" — рассказывает агент. Командиры отправляют запросы на усиление медицинских групп, но ответа не получают месяцами: людей попросту нет. При этом штурмовые приказы продолжают поступать — и потери продолжают расти. Часть раненых погибает не от самих ранений, а от того, что помощь пришла слишком поздно или не пришла вообще", – утверждают в "Атеш".

В движении добавили, что полученную информацию передали Силам обороны Украины.

Как писал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" устроили диверсию под Новгородом. В движении утверждают, что "открыли "коридор" для дронов", уничтожив вышки сотовой связи с подключёнными антеннами РЭБ, которые создавали помехи для БпЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!