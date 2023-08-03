Раненый солдат-оккупант лучше убитого: Свитан сказал, как остановить армию Путина

Ежемесячные потери 100 тысяч убитых или тяжело раненых военнослужащих российской оккупационной армии станут для Кремля катастрофическими. В таком случае страна-агрессор не сможет восстанавливать мобилизационный ресурс и неизбежно будет проигрывать на поле боя.

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При этом раненый солдат-оккупант лучше убитого. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

"Мобилизационная система выдает 150-200 тысяч за три месяца, она не сможет быстрее подготавливать российские войска. Когда мы создадим потери россиянам, в два раза большие, чем те, с которыми они смогут восстанавливаться, это будет критической проблемой для российской армии", – подчеркнул он.

По его оценкам, на сегодняшний день украинская армия ежедневно выводит из строя порядка 1500 оккупантов в сутки – убитыми и ранеными. "Значит, надо, как минимум, увеличить эти показатели в два раза, чтобы довести количество выбывших с поля боя до 3 тысяч в сутки. Тогда мы выйдем на цифру порядка 100 тысяч в месяц", – заметил полковник.

Свитан подчеркнул: "Дело не в том, чтобы убить россиянина. Дело в том, чтобы он больше не вернулся на поле боя. Нанести урон тяжелыми "трехсотыми" даже лучше. Оккупант без руки, без ноги, без глаза становится обузой для российского общества. Поэтому задача не убить, а тяжело ранить".

Чтобы приблизиться к ежемесячной цифре потерь оккупационной армии на уровне 100 тысяч, поставки западных вооружений Украине должны быть увеличены в 2-3 раза, "особенно артиллерии", – подытожил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, по оценкам военной разведки Великобритании, с начала полномасштабного вторжения в Украину армия страны-агрессора России понесла колоссальные потери в живой силе. Они составили порядка 200 тысяч человек.