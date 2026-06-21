Расстреливают как в тире: российские оккупанты жалуются на невозможность проехать по трассе Ростов—Мариуполь. Видео

Российские водители грузовиков зафиксировали опасную ситуацию на трассе Ростов—Мариуполь, проходящей вблизи зоны боевых действий. Движение по маршруту затруднено из-за атак беспилотников, а на обочинах остаются уничтоженные грузовики и бензовозы.

Видео дня

Соответствующие видео появились в сети. О ситуации на трассе сообщает российский Telegram-канал Alex Parker Returns.

Один из очевидцев на видео запечатлел грузовик, горящий на обочине дороги после недавнего попадания. В целом на трассе наблюдается значительное скопление других грузовиков, вынужденных стоять в очереди.

Другой водитель показал полностью выгоревший грузовик во время движения по этому маршруту.

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"Хотели поразить мост, но удар пришелся по металловозу. Попадание было в кабину, грузовик загорелся", — комментирует автор видео.

Такие удары затрудняют передвижение гражданского и военного транспорта по маршруту, который российская сторона использует для логистического сообщения между Ростовской областью и оккупированными территориями юга Украины.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ночные удары по целям во временно оккупированном Крыму и в Краснодарском крае РФ: поражены объекты по обе стороны от Крымского моста. Силы обороны применили "дальнобойные санкции" против военной логистики, нефтяной отрасли, а также системы ПВО оккупантов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 20 июня украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в российской Тюмени. Он перерабатывает до 9 млн тонн нефти в год, является предприятием полного цикла и производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационное топливо.

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