Размещают даже в коридорах: госпитали в оккупированном Севастополе переполнены ранеными захватчиками

Российским оккупантам фактически некуда девать военнослужащих ВС РФ, которым удалось выжить после "бавовны" от ВСУ. Часть вывозят в больницы в, казалось бы, глубоком тылу, где из-за нехватки мест их приходится размещать прямо в коридорах.

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Такая ситуация сейчас в госпитале временно оккупированного Севастополя. Об этом заявило представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Открытые источники сообщают, что в Севастополе госпитали переполнены ранеными российскими военными", – говорится в сводке.

Отмечается, что "300-х" захватчиков размещают в коридорах больницы и даже столовой. Медицинского персонала, соответственно, там тоже не хватает.

В то же время российские оккупанты в Крыму с каждым днем больше чувствуют приближение ВСУ. Большую панику у них вызвала спецоперация ГУР и ВМС Украины с высадкой украинских воинов возле Маяка на мысе Тарханкут 24 августа, а также повторная высадка украинского десанта в Новоозерном.

Захватчикам приходилось в очередной раз справляться с пожаром возле Старокрымского полигона и "бавовной" вблизи Оленевки. Кроме этого, на прошлой неделе военных ВС РФ также ждало уничтожение их зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф", взрывы в Перевальном, Раздольном, Евпатории и в районе базы 126-й гвардейской бригады черноморского флота, а также атака десятков дронов. Все эти случаи добавили войскам страны-агрессора потерь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне завезли на оккупированную часть Запорожья врачей-"гастролеров". Медиков из российских глубинок расселили в домах украинцев.

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