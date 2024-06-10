Разнесли на куски: защитники Украины уничтожили российский 'Солнцепек'. Видео

Утром 10 июня украинские военнослужащие уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Вражеская техника была поражена с помощью беспилотника.

Перед уничтожением ТОС противник успел совершить несколько выстрелов. Об этом в Telegram сообщает 63 отдельная механизированная бригада ВСУ.

Огнеметная система российских террористов была поражена перед рассветом 10 июня. Пилоты батальона беспилотных систем 63 бригады разнесли на куски вражескую машину.

Стоит отметить, что перед огневым поражением российские оккупанты успели совершить несколько запусков с "Солнцепека", которые попали на видео украинского беспилотника.

Однако уже через несколько секунд сам "Солнцепек" превратился в груду горящего металлолома.

Напомним, Силы обороны Украины за сутки 9 июня уничтожили 176 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ, в частности истребитель пятого поколения. В боях также ликвидировали и ранили близко 1190 ее военнослужащих.

Накануне появилось подтверждение об успешном обезвреживании 358-го самолета ВС РФ за время войны. Речь идет о самом современном истребителе страны-агрессора – Су-57, который был поражен на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России.

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