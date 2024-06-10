ВСУ обезвредили 1190 оккупантов, самолет и 10 танков армии РФ за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за еще сутки войны уничтожили 176 единиц военной техники и вооружения оккупационной армии РФ, в частности "уникальный" самолет. В боях также ликвидировали и ранили близко 1190 ее военнослужащих.

На сегодня общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле, достигают уже 519 750. Обновленные по состоянию на 10 июня данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы обезвредили 51 артиллерийскую систему (всего 13644), 13 боевых бронированных машин (15144), 10 танков (7879), одну РСЗО (1098) и одно средство ПВО (837) российских сил.

Защитники сбили одну вражескую крылатую ракету (всех 2278) и 28 беспилотников оперативно-тактического уровня (11 010). Также сожгли 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 18 618), 14 – спецтехники (2267).

Накануне появилось подтверждение об успешном обезвреживании 358-го самолета ВС РФ за время войны. Речь идет о самом современном истребителе страны-агрессора – Су-57, который был поражен на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России. В то же время в ГУР не исключают, что там могли быть обезврежены два таких самолета, а еще россияне понесли потери личного состава.

Кроме этого, с начала полномасштабного российского вторжения Силы обороны уничтожили 326 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение недели с 3 по 9 июня Силы обороны уничтожили по меньшей мере семь баз оккупантов, а также их склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами. "Бавовна" была на Херсонщине, Донетчине, Луганщине, в Крыму, а также на территории государства-агрессора РФ.

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