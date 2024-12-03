'Разрешите подчеркнуть': Рютте заявил, что баллистическая атака России по Днепру не удержит НАТО от военной помощи Украине

Россия ударила баллистической ракетой среднего радиуса действия по Днепру с целью террора мирного населения Украины и запугиванию ее партнеров. Однако такие действия не изменят ход войны.

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Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе перед началом двухдневной встречи министров иностранных дел стран Альянса, сообщает Укринформ. Генсек добавил, что РФ не остановит союзников НАТО по оказанию военной помощи Украине.

Марк Рютте решительно осудил российский запуск ракеты среднего радиуса действия против Украины.

"Целью России в этом было продолжение террора против гражданского населения в Украине, но также запугивание тех, кто поддерживает Украину, которая защищает себя, как суверенное государство, от российской преступной и неспровоцированной агрессии. Так что позвольте мне еще раз подчеркнуть: применение этих (российских – ред.) способностей не изменит курс конфликта и не сдержит союзников от поддержки Украины ", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО и добавил, что на прошлой неделе состоялось заседание Совета Украина-НАТО, на котором союзники Альянса подтвердили свою твердую поддержку Украины, несмотря на ракетный шантаж со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте высказался о возможности размещения войск блока в Украине. По его словам, государства-члены такого решения не поддерживают.

Даже несмотря на то, что страна-агрессор Россия привлекает к ведению против Украины войны военных других стран, в частности КНДР, в НАТО не считают нужным размещать в Украине свои войска.

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