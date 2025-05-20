'Разрушают каждый дом, до которого могут дотянуться': в ВСУ рассказали о тактике РФ в Часовом Яре

Российские оккупационные войска нарастили наступательный потенциал для штурмов города Часов Яр в Донецкой области. Сейчас захватчики активно разрушают микрорайон Центральный дронами.

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Также противник увеличивает количество мототехники для атак в городской застройке. Об этом 19 мая в эфире "Суспільне. Студія" рассказал пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Иван Петричак.

По его словам, российская армия проводит лобовые атаки, а также штурмует на флангах обороны города.

"Противник пытается забрать Часов Яр очень активно. Сейчас занимается "освобождением" района Центрального от городской застройки. Туда летит все что может: и огромное количество дронов, в частности, "Молния". Они разрушают каждый дом, до которого могут дотянуться, потому что военной стратегией, военным искусством, они выполнить свою задачу не могут", – сказал Петричак.

Он рассказал, что основные штурмы Часова Яра проводят российские пехотные подразделения, в частности 98-я дивизия войск РФ. Уровень обученности вражеских пехотинцев разный, однако Силы обороны фиксируют увеличение наступательного потенциала, который оккупанты собрали для атак на город.

"Если мы видим, что "мясные штурмы" они выполняют благодаря людям условно освобожденным и амнистированным, которые сидели в колониях, то задачи специальные выполняют достаточно обученные люди, которые не боятся ни взрывов, ни прилетов FPV-дронов, и ведут себя достаточно профессионально. Однозначно, противник нарастил наступательный потенциал свой и подтягивает сюда достаточно элитные подразделения", – отметил военный.

Петричак добавил, что россияне несут большие потери и жалуются на это. Оккупанты, которых отправляют на штурмы, часто отказываются от этого, убегают и уходят в СОЧ, потому что перейти канал в Часовом Яре для них – это очень сложная задача.

Нашим военным удается отражать атаки оккупантов и удерживали Часов Яр благодаря слаженной работе Сил обороны, в частности, развитию подразделения ударных и разведывательных дронов, и храбрости украинской пехоты, рассказал пресс-офицер.

Ранее в разведке Великобритании отмечали, что хотя захватчики уже уничтожили жилые массивы Часова Яра, украинские защитники держат оборону города.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила остановили в Часовом Яре очередной российский штурм, нанеся потери вражеской пехоте. В полосе ответственности бригады бронемашина оккупантов с десантом пыталась прорваться к позициям ВСУ.

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