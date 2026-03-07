Разрушен целый подъезд: стало известно, какой ракетой РФ атаковала Харьков

Ночью 7 марта российская террористическая армия атаковала ракетами жилые многоэтажные дома в Харькове. Вследствие военного преступления семеро мирных жителей убиты, много пострадавших, под завалами могут еще оставаться люди.

Путинские войска ударили по дому ракетой "Изделие-30". Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По информации прокуратуры, около 01:35 вооруженные силы России нанесли ракетный удар по Харькову. Ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе города. В результате атаки разрушен подъезд с первого по пятый этаж. По состоянию на 08:30 было известно о семи погибших, среди которых двое детей. Пострадали десять человек, в том числе трое детей. Под завалами еще остаются люди, продолжается поисково-спасательная операция.

В прокуратуре отметили, что российские террористы ударили по многоэтажке ракетой "Изделие-30".

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). На месте теракта прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями проводят комплекс первоочередных следственных действий, направленных на фиксацию последствий вооруженной агрессии России и сбор доказательств совершения военных преступлений.

Что известно о ракете

Всего за несколько дней до теракта в Харькове Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные о новой крылатой ракете России "Изделие-30" с дальностью не менее 1 500 км. Ракета имеет размах крыльев около 3 метров и боевую часть массой 800 кг.

Первые случаи ее применения против Украины зафиксированы в конце 2025 года. Ракета идентифицирована как разработка ОКБ "Звезда", входящего в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Установленный пироклапан пневматической системы повторяет элементы ракеты Х-35У, а авиационное катапультное устройство похоже на системы АКУ-5М, которые применяются для Х-101, Х-55 и Х-555.

Особое внимание украинская разведка уделила спутниковой навигационной системе ракеты, объединяющей изделия двух российских компаний: помехозащищенный приемник спутникового сигнала с цифровой антенной решеткой "Комета-М12" производства "ВНИИР-Прогресс" и приемно-вычислительный блок производства "КБ Навис", созданный на базе приемника NAVIS NR9. Для интеграции этих компонентов используется блок сопряжения от АНПП "Темп-Авиа".

Все три составляющие навигационной системы содержат компоненты иностранного производства – США, Швейцарии, КНР и Нидерландов. Электронный блок управления боевой частью БУБС-30 выполнен на российской элементной базе с ключевым 32-разрядным микроконтроллером архитектуры ARM 1986ВЕ1АТ от компании "ПКК Миландр".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество ответить на очередной варварский удар Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Украина была под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Последствия вражеских ударов и, в частности, попадания по инфраструктуре, зафиксированы в ряде областей. Сообщается о раненых и погибших, в частности, в Харькове: там в Харькове российская ракета попала в многоэтажку и убила 7 человек. Среди жертв по состоянию на 9 часов утра было известно о двух детях.

