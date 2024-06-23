Разрушены частные дома: в ГСЧС показали фото последствий ракетного удара РФ по Киевщине

В ночь на 23 июня Россия атаковала Украину ракетами. В результате падения обломков сбитых вражеских средств воздушного нападения в одном из районов Киевщины разрушениям подверглись частные жилые дома.

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Пострадали два человека. Последствия атаки на фото показали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

На месте падения обломков в Киевской области сейчас работают спасатели ГСЧС: они ликвидируют последствия атаки России.

"В результате падения обломков вражеской ракеты в одном из районов области произошли частичные разрушения частных жилых домов и сооружений, 2 человека пострадали", – рассказали в ГСЧС.

На месте работают медики и психологи. Привлечены две единицы техники и 15 сотрудников ГСЧС.

Напомним, в ночь на 23 июня Россия атаковала Украину "Калибрами". В общей сложности захватчики запустили три таких крылатых ракеты. Пуски второй раз подряд осуществляли из акватории Азовского моря, которую оккупанты считают более безопасной для своих кораблей, чем Черное море.

Силы ПВО сбили два "Калибра", которыми атаковала Россия. Однако последствий на земле избежать не удалось.