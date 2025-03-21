Разрушены десятки могил: оккупанты ударом повредили кладбище в Одессе. Фото и видео

Во время ночной атаки 21 марта россияне обстреляли Одессу и область. В частности, они попали по городскому кладбищу.

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Изувечены десятки захоронений, последствия атаки ликвидируют коммунальщики. Об этом сообщили одесское издание "Думская" и телеканал "Киев 24".

Под ударом российских войск в ночь на 21 марта оказалось Новогородское (Таировское) кладбище в Одессе.

Повреждения зафиксированы на участках 64а (на этот участок пришлись основные повреждения), 104 и 93 (разрушены отдельные памятники). Там захоронения осуществлялись преимущественно в период с 1974 по 2010 годы.

По предварительным данным, повреждено 50 могил. Около 30 из них полностью разрушены.

Городские коммунальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки. Продолжается оценка масштабов разрушений.

Напомним, в ночь на 21 марта оккупанты ударили по Одессе и пригороду "Шахедами".

Возникли пожары в магазинах и торговом центре, повреждена многоэтажка, есть пострадавшие среди одесситов. Также захватчики ударили по неработающему с начала полномасштабной войны детскому лагерю в Одесской области.

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