Разрушить Керченский мост и 'сухопутный коридор', получить оружие: Сенченко заявил об освобождении Крыма

Оккупированный Россией Крым может быть освобожден при условии отрезания оккупационной группировки от материка и предоставления украинской армии необходимого вооружения. Для решения первой задачи необходимо разрушение Керченского моста и закрытие "сухопутного коридора" в Крым.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-зампредседателя Совмина АР Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко. "Я бы продолжил давление на Запад с целью получения необходимого вооружения, что повысит эффективность наших действий на Донбассе и позволит начинать действия на Крымском направлении", – заявил он.

Комментируя заявление главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что война в Украине закончится освобождением Крыма, политик заметил: "Да, освобождение всей нашей территории для Украины – это конец военных действий. Но россияне могут продолжать стрелять со своей территории. Именно поэтому очень важно, чтобы война закончилась военным поражением путинской армии, и чтобы началась внутренняя демократическая трансформация в России".

Сенченко добавил, что на сегодняшний день украинская армия не может решать, какое направление наступления избрать в качестве приоритетного, например, переключиться с Донбасса на Крым. "Проблема заключается в том, что правила в войне диктует не только одна сторона. Сегодня украинская армия серьезно борется на Донбассе, потому что враг бросает туда свои основные силы, чтобы отсрочить наши действия по освобождению Крыма", – заметил он.

Как убежден Сенченко, первостепенная задача – отсечение всех путей снабжения российской оккупационной группировки в Крыму. "Это и Керченский мост, и так называемый сухопутный коридор, который пока очень неустойчиво, но помогает агрессору обеспечивать свои группировки на юге и на востоке нашей страны", – уточнил он.

Полную версию интервью с Андреем Сенченко скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в случае освобождения Крыма война в Украине потеряет для Кремля всякий смысл. Как убежден эксперт, по этой причине именно освобождение Крыма, а не Донбасса, должно стать приоритетом для украинской армии.