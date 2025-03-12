Разведка Британии оценила последствия массированного удара украинскими дронами по России в 2025 году

Способность Украины наносить массированные удары по территории России, в частности, по Москве доставляет определенное неудобство руководству Кремля. Российские СМИ почти не рассказывали об этой атаке, что, вероятно, свидетельствует о беспокойстве среди верхушки РФ.

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Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в соцсети X. Там добавили, что последний массированный налет украинских БПЛА на столицу РФ привел к пожарам и остановил работу всех московских аэропортов.

"Украинские удары являются последними в модели усиления регулярных ударов украинских БПЛА вглубь российской территории, что подчеркивает вызов, стоящий перед Россией по защите ее инфраструктуры и стратегических активов, сбалансированных с защитой ее операции на линии фронта", – отмечается в обзоре.

Путин и высшее руководство страны-агрессорки "почти наверняка считают, что способность Украины наносить удары по Москве... причиняет им значительное неудобство". В то же время это подрывает нарратив кремлевской верхушки "о конфликте как о локальной операции, а не о войне".

В разведке добавили, что пропагандистские СМИ почти не освещали этот удар, что может свидетельствовать о беспокойстве российского руководства по поводу какой-либо негативной реакции от населения.

Напомним, в ночь на вторник, 11 марта, в Московской области РФ пожаловались на массированную атаку десятков беспилотников и многочисленные взрывы. Российские власти заявили об "сбитии 337 дронов". Также сообщалось об отмене движения поездов в Москву и Подмосковье через станции Домодедово и временных ограничений в четырех московских аэропортах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 марта партизаны "Атеш" устроили пожар в воинской части Московской области РФ. Агенты прямо под носом у военного патруля уничтожили транспорт российских солдат. В "Атеше" назвали работу агента блестящей.

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