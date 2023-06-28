Разведка Британии оценила последствия ударов ВСУ по Чонгарским мостам: у оккупантов возникли большие проблемы

Поражение украинскими войсками основного и дублирующего автомобильных мостов в Чонгаре, соединяющих оккупированный Россией Крым с захваченной частью Херсонщины, создало для захватчиков серьезные проблемы. Это отразилось на одном из двух основных логистических путей между полуостровом и Херсонской и Запорожской областями.

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Выведение из строя мостов в Чонгаре заставило оккупантов тратить на 50% больше времени, чтобы продолжать поставки для захватчиков на юге Украины с помощью альтернативных путей, что в условиях украинского контрнаступления стало для них значительной проблемой. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве убеждены, что ювелирно четкий удар Сил обороны Украины утром 22 июня по автомобильным мостам через Чонгар, соединявшим временно оккупированную часть Херсонщины с Крымским полуостровом, создали для оккупантов немало проблем.

Эти мосты являются частью одного из двух основных путей сообщения между Крымом и Херсонщиной, при этом именно этот маршрут дает возможность доставлять технику, оружие и боеприпасы из крымского логистического центра в Джанкое на Запорожье, где сейчас идет контрнаступление ВСУ.

"Маршрут через мосты через Чонгар является самым прямым маршрутом от российского крымского логистического центра Джанкой до Запорожского направления, где Россия сейчас обороняется от большого наступления Украины. Временное закрытие маршрута привело к тому, что жизненно важным российским материально-техническим конвоям требовалось по крайней мере на 50% больше времени, чтобы добраться до фронта по альтернативным путям", – отметили в МО Британии.

Россияне на время устранения повреждений на Чонгарских мостах срочно построили понтонную переправу.

"Отчеты показывают, что российские власти почти наверняка построили замену понтонного моста в течение 24 часов после атаки; очень вероятно, что переправы доступны только для военных. Скорость, с которой был построен альтернативный переход, свидетельствует о том, насколько этот путь жизненно важен для российских военных усилий в оккупированной части Украины", – отметили в британском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее британская разведка подтвердила, что ВСУ впервые отвоевали территорию, оккупированную Россией с 2014 года, это произошло восточнее Красногоровки Донецкой области. По мнению специалистов по британской военной разведке, это свидетельствует о "переломе" на украинском фронте. В частности, точечные, но постоянные атаки ВСУ, видимо, истощили там наемников из "ДНР" и кадыровцев.

Также в МО Британии рассказывали, что ВСУ активизировали операции в районе Бахмута и добились успехов.