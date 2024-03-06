Разведка отслеживает: в Госпогранслужбе доложили о ситуации на границе с Беларусью

Ситуация на границе Украины с Беларусью остается стабильной, перемещение техники и личного состава не было обнаружено. Украинская разведка внимательно отслеживает все действия врага.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, в настоящее время у России нет достаточного количества войск на территории Беларуси.

"На данный момент Россия не имеет на территории Беларуси достаточных сил, чтобы совершить какие-либо действия по отношению к Украине на этом направлении", – сказал представитель ГНСУ.

По его словам, пограничники не наблюдают никаких перемещений техники или личного состава у границы.

Разведка продолжает отслеживать ситуацию в Беларуси, и если будут зафиксированы какие-либо действия по усилению присутствия РФ в этом районе, будут приняты дополнительные меры.

Как писал OBOZ.UA:

– Из Украины с начала полномасштабного вторжения РФ до октября 2023 года в Беларусь вывезли по меньшей мере 2442 ребенка, выяснило Радио Свобода. К этому причастны провластные структуры республики.

– В начале февраля Госпогранслужба Украины рассказала, что Беларусь переместила свою военную технику ближе к нашей границе. Это было связано с учениями ВС РБ возле села Саки Брестской области.

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