Развитие оборонки может помочь Украине противостоять России, но есть угроза: в ISW оценили ситуацию

Российский диктатор Владимир Путин после очередной массированной атаки на украинскую энергетику признал, что частично по энергетическим объектам Россия наносит удары, чтобы не дать Украине развивать собственную оборонную промышленность. В Кремле осознают, что в перспективе развитие украинского ВПК создало бы для Украины возможности защищаться от российской агрессии независимо от того, помогает Запад украинской армии или нет.

В настоящее время одним из важнейших вопросов является обеспечение Украины средствами ПВО для прикрытия оборонных предприятий, что поможет Украине освободиться от зависимости и в долгосрочной перспективе обезопасит государство от новых нападений РФ. Об этом говорится в новом аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили: после массированной ракетно-дроновой атаки на украинские энергетические объекты ночью и утром 11 апреля российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия планирует, нанося удары по украинским ТЭС и ТЭЦ, уничтожить оборонно-промышленный потенциал Украины. В "новоязе" главы государства-агрессоры запрещенные международными конвенциями удары по гражданской инфраструктуре называются "демилитаризацией".

Очередные вопиющие преступления РФ Путин попытался оправдать тем, что они якобы являются "вынужденным ответом" на недавние удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам РФ. Однако аналитики уверены: разрушая электрогенерацию Украины, Россия рассчитывает не дать развиваться оборонке Украины, которая в будущем позволила бы государству самостоятельно защищаться от агрессии РФ и снизить зависимость Киева от западной помощи.

Особого "вдохновения" в осуществлении этих ударов России добавили недавние сообщения об истощении запасов ракет для украинских систем ПВО, задержках и нерешительности Запада в выделении новой помощи для Украины.

Опасения РФ относительно того, что Украина в перспективе сможет развить оборонно-промышленную базу до масштабов, которые позволят защищаться от России самостоятельно, без западной помощи – небезосновательны. ISW отмечает, что курс на развитие собственного производства вооружений Украина взяла с начала полномасштабного вторжения и в 2024 году увеличение объемов производимого оружия и военной техники внутри страны определено как одна из приоритетных задач.

Однако российские удары могут остановить это развитие, что отлично осознают западные партнеры Украины. Так же, как понимают они, что помощь Украине сейчас с защитой от российских ударов в долгосрочной перспективе сэкономит средства на поддержку украинской армии от российской агрессии.

"Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что кратко- и среднесрочное предоставление Украине западной ПВО будет критическим элементом способности Украины поддерживать свою оборонную промышленность, что, в свою очередь, уменьшит зависимость Украины от западной помощи и особенно помощи США Украине в долгосрочной перспективе", – процитировали заявление должностного лица аналитики Института изучения войны.

При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, решить проблему с ПВО самостоятельно Украина не может: от ракет, которыми сейчас атакует украинские энергопредприятия Россия, способны защищать только современные западные системы, прежде всего комплексы Patriot.

"ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет посылать большие пакеты помощи Украине на неопределенный срок, если Украина сможет достаточно расширить свой оборонный промышленный потенциал, но предоставление Западом систем противовоздушной обороны и ракет для Украины имеет решающее значение для способности Украины защитить свою энергетику. инфраструктуры и его развитие оборонной промышленности против российских ударов", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW заявили, что нехватка систем ПВО заставила Украину принимать тяжелые решения. Украинцам пришлось выбирать: прикрывать от вражеских атак тыловые города или помочь выстоять украинским воинам на передовой, которые сдерживают вражеское нашествие в условиях острой нехватки боеприпасов.

Также сообщалось, что согласно выводам ISW, Украине угрожают большие проблемы в случае ослабления ПВО.