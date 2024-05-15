'Разворачиваются дополнительные силы, резервы есть': Зеленский заслушал доклады по Харьковщине и принял решение о международных мероприятиях

В среду, 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор с военным командованием. Глава государства заслушал доклады о ситуации в Харьковской области: Силы обороны разворачивают в регионе дополнительные силы, резервы есть.

Об этом говорится в Telegram Офиса президента. Зеленский заслушал доклад начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

"На месте работают командующие ГПСУ, НГУ и непосредственно главком Александр Сырский, принимающий все решения на основе исчерпывающей информации", – заверили в ОП.

Там добавили, что разведки – ГУР и СВР – видят все возможные шаги противника, а главком регулярно докладывает президенту о ходе боевых действий.

"Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Мы благодарны партнерам за понимание", – добавили в Офисе президента.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание CNN Portugal сообщило, что Зеленский в конце текущей недели должен был совершить официальный визит в Испанию и Португалию. Однако эта поездка была отменена из-за "серьезной внутренней ситуации в Украине".

– В вечернем обращении 14 мая президент отметил, что пока рано делать выводы о боевых действиях на Харьковщине и Донетчине, но ситуация контролируемая. Он отметил, что главком Сырский находится как раз в ключевых местах боев – работает с бригадами на боевых позициях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!