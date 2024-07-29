'Разжигают огонь': Эрдоган заявил, что война в Украине выгодна только 'западным военным баронам'

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российско-украинская война выгодна лишь "западным военным баронам". По его словам, именно представители Запада продолжают "разжигать огонь".

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При этом он добавил, что Турция работает "над установлением мира и стабильности". Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Глава турецкого государства заявил, что на сегодняшний день якобы Запад делает все возможное, чтобы война в Украине не прекращалась.

"Никто не выиграл от этой кровавой бойни, кроме западных военных баронов. Они продолжают подливать бензин в огонь и делают все возможное, чтобы разжечь огонь. Мы работаем над установлением мира и стабильности", – заявил Эрдоган.

Также он рассказал, что Турция с первого дня войны в Украине боролась за мир и стабильность. Эрдоган выдал, что благодаря Турции удалось не допустить распространения конфликта на Черное море.

"Мы всегда так делали с первого дня, мы боролись за это. Мы не допустили распространения этого пожара на Черное море, следуя сбалансированной политике и действуя справедливо по отношению к нашим двум соседям", – сказал президент Турции.

Напомним, президент Турции во время встречи в столице Казахстана Астане с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о возможности справедливого мира в войне РФ против Украины, который может удовлетворить обе стороны. Также турецкий лидер снова предложил посредничество своей страны в переговорах по достижению такого мира.

Ранее в Турции заявили, что Европа должна больше быть обеспокоена войной в Украине, чем она, которая ищет пути для переговоров между Киевом и Кремлем. На этом фоне там надеются, что 2025 год станет мирным для украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике саммит украинской "формулы мира", поскольку на него не пригласили представителей России. Он призвал избегать каких-либо шагов, которые могут усилить войну.

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