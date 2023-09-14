Ребенка спасают медики: появились данные о состоянии мальчика, раненного в результате удара РФ по Херсонщине

13-летний мальчик, пострадавший от ракетного обстрела Новодмитровки Херсонской области 13 сентября, находится в крайне тяжелом состоянии. Медики областной больницы буквально спасают его жизнь, делая все возможное, чтобы подросток смог самостоятельно дышать.

Об этом сообщили журналисты "Суспильного", обратившись к главному врачу Инне Холодняк. Она указала, что у юного пациента сразу несколько травм, которые расцениваются как тяжелые.

"У него минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, ушиб головного мозга, печени, легких. В настоящее время он находится на искусственной вентиляции легких и получает медицинскую помощь", – рассказала директор медучреждения.

Напомним, по состоянию на июнь 2023 года Украина подтвердила гибель 485 несовершеннолетних от российских атак с начала полномасштабного вторжения. Более 19 тысяч наших маленьких граждан было преступно депортировано на территорию РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне российские войска атаковали деоккупированную часть Херсонщины. Захватчики нанесли удар авиационными бомбами по селу в Тягинской громаде Бериславского района, также атакована Отрадокаменка.

Одна из ракет попала в частный дом в Новодмитровке, в результате погиб 6-летний мальчик, а его 13-летний брат был экстренно госпитализирован с тяжелыми ранениями.

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