'Редкое видео': в Воздушных силах показали боевую работу пилота истребителя по российскому 'Шахеду'

Российские оккупанты продолжают регулярно атаковать Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". В свою очередь, наши защитники профессионально держат оборону и "приземляют" БПЛА врага.

Видео дня

В Telegram-канале "СтратКом ВСУ" (Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины) показали боевую работу пилота истребителя по российскому дрону. На видео можно видеть, как благодаря точному попаданию вражеский "Шахед" прекращает свой полет.

"Редкое видео: боевая работа в небе! Пилот истребителя Denfix уничтожает крылатые ракеты и ударные дроны. На этом видео – уничтожение одного из "Шахедов". На счету пилота уже более двух десятков российских ракет и дронов, не долетевших до целей, не уничтоживших ничего на нашей родной земле", – отмечается в сообщении.

Военные объяснили, что для отражения ракетных атак привлекаются все силы и средства, включая зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы. В случае необходимости для перехвата вражеских целей в воздух поднимается истребительная авиация, как это было сделано в данном случае.

Напомним, в ночь на 29 апреля защитники неба Украины отразили очередную российскую атаку, сбив 37 ударных беспилотников. Вражеские цели были обезврежены на востоке, юге, севере и в центре страны.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли поражение по месту запуска вражеских дронов в районе Теткино Курской области. В результате ликвидировано до 20 операторов БПЛА. Известно, что вражеский объект использовался россиянами для подготовки, снаряжения и запуска разведывательных и ударных БПЛА, а также FPV-дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!