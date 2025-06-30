"Рекорд" с 2023 года: в оккупированный Мариуполь прибыло более 15 грузовиков с чеченцами. Фото и видео

Во временно оккупированный российской армией Мариуполь на Донетчине заехало более полутора десятка военных грузовиков с живой силой. В частности, речь идет о личном составе из Чеченской Республики (РФ).

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он опубликовал фото и видео, которые демонстрируют трансфер чеченцев по городу.

По его словам, более 15 военных грузовиков с чеченцами 29 июня прибыли в Мариуполь именно с территории России. На кадрах видно, как они направляются по дороге мимо разбитой "Азовстали".

Количество людей не уточняется. В то же время источники сообщают, что все они должны переместиться в Запорожскую область (район Энергодара/Мелитополя/Васильевки). Ротация состоится 30 июня – 1 июля.

"Это наибольший отряд чеченцев с 2023 года, который зафиксирован в Мариуполе. Очередное подтверждение максимальной логистической милитаризации города", – отметил Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что почти 100 тысяч чеченских бойцов не участвуют в войне именно на фронте. То есть вместо того, чтобы быть на передовой, чеченцы снимают видео для соцсетей, например TikTok и Instagram.

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