Рекрутинг составляет 40%: Пивненко рассказал о комплектовании Нацгвардии и потерях на войне

Национальная гвардия Украины пополняет свои ряды преимущественно путем мобилизации. В то же время рекрутинг обеспечивает только 40% новых военнослужащих.

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Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко. Он подчеркнул, что это имеет особое значение, учитывая создание новых подразделений, протяженную линию фронта и неизбежные потери, характерные для всех боевых формирований.

"Люди к нам приходят преимущественно за мобилизацией. Конечно, есть рекрутинг, но он составляет 40%", – сказал он.

Командующий Нацгвардией отметил, что это также влияет на процесс ротации.

"Да, от этого зависит ротация. Не могут люди по 50 суток находиться в окопе или месяц на фронте без отдыха. Отдыхать надо, в отпуск сходить. Война тяжелая, противник количественно превалирует нас. Поэтому восстанавливаться необходимо", – добавил командующий НГУ.

Пивненко подчеркнул, что из-за активных действий врага на фронте отдельные бригады за год уже успели сменить до трех направлений.

"Конечно, это имеет последствия для боеспособности бригады", – заявил он.

Ранее сообщалось, что в Украине заработает единый государственный реестр военнослужащих, где будут присутствовать данные о членах их семей и отцифрованный образ лица. Соответствующий закон 12066 г. Верховная Рада 18 декабря приняла во втором чтении и в целом. В документе также будут данные о должностных лицах СБУ и украинской разведке.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие в Украине могут получить компенсацию за аренду жилья ("поднаем") и помощь при переезде ("подъемные"), покрывающие расходы на новом месте службы. Однако мобилизованные военные не имеют права на эти выплаты.

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