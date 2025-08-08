Решение против 'Шахедов'? В Украине заметили сельскохозяйственный самолет чешского производства с ракетами 'воздух – воздух'. Видео

Над полями Украины был замечен легкомоторный сельскохозяйственный самолет, оснащенный ракетами Р-73 класса "воздух – воздух". "Самодельный перехватчик" сделан из самолета Moravan Z-137 Agro Turbo – это аппарат чешского производства, возможно, произведенный еще в советские времена.

Под крыльями самолета можно увидеть пилоны с ракетами с инфракрасным наведением Р-73 – это оружие, которое обычно используется истребителями для ближних воздушных боев. Видео "самодельного перехватчика" обнародовал военный обозреватель Роман Бочкала.

Возможно, это разработка украинских военных, потому что использование ракет в сельскохозяйственных работах представить довольно трудно. Однако эксперты считают, что такой перехватчик будет достаточно эффективным против российских дронов.

Решение против "Шахедов"

Ракета Р-73 (по классификации НАТО это AA-11 Archer), также была разработана еще в советские времена для высокоманевренного воздушного боя, с такими возможностями, как всеракурсное наведение, наведение по принципу "выстрелил и забыл", и способность запускать ракеты во время агрессивных воздушных маневров.

В зависимости от варианта, ракета может поражать цели на расстоянии от 20 до 40 км и высоте до 20 км, отслеживая самолеты, движущиеся со скоростью до 2500 км/ч.

Считается, что на видео – адаптация сельскохозяйственного самолета под перехватчик российских ударных и разведывательных беспилотников. Z-137T Agro Turbo далеко не истребитель – с максимальной скоростью всего 210 км/ч воевать с боевыми самолетами он не в состоянии.

Однако его низкие эксплуатационные расходы, короткая дистанция взлета и посадки, а также легкость модификации делают его практичной платформой для патрулирования против любых дронов (за исключением реактивных).

Что предшествовало

Между прочим, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтверждал использование легких самолетов в борьбе с беспилотниками. Более того, он называл это перспективным направлением.

"Одним из перспективных направлений противодействия "Шахедам" является использование легких самолетов. Они у нас есть, и есть новые проекты благодаря финансовой и материальной помощи от наших иностранных партнеров. Это направление будет развиваться. Мы получаем современные легкие самолеты с современным вооружением и навигационными системами, что повысит эффективность противодействия российским ударным беспилотникам", – говорил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 8 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 108 средств воздушного нападения. Это были104 вышеупомянутых ударных БпЛА типа "Шахед" и только четыре скоростных (реактивных) дронов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Было сбито/подавлено 82 воздушные цели: 3 реактивных беспилотника и 79 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

