Решится ли Россия на новое наземное наступление на Киев: генерал Кларк дал прогноз

Россия в ближайшее время вряд ли начнет новое масштабное наземное наступление на Киев, поскольку утратила фактор неожиданности. Вместо этого Кремль, по прогнозу американского генерала Уэсли Кларка, может усилить воздушные атаки на столицу и попытаться нарушить её нормальное функционирование.

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Об этом генерал армии США, бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому. Информацию обнародовало СМИ.

Если Москве удастся вывести столицу Украины из строя и заставить часть населения покинуть город, это существенно повлияет на способность государства продолжать сопротивление.

"Они знают, что если им удастся обезлюдить Киев и сделать его нефункциональным, то они выполнят 75 % работы, чтобы в конечном итоге захватить Украину", — сказал генерал.

Кларк считает, что основной акцент российских действий против столицы может быть сделан именно на воздушных ударах. Речь идет о применении баллистических ракет и ударных беспилотников.

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В то же время генерал не исключает и других способов давления. По его словам, Россия может прибегнуть к диверсиям, шпионажу и попыткам проникновения, чтобы получать информацию о важных украинских объектах.

"Вам следует ожидать большей концентрации российских усилий против Киева, в основном с воздуха, возможно, с помощью диверсий, возможно, шпионажа и проникновения", — подчеркнул Кларк.

Он также объяснил, почему не ожидает нового сухопутного наступления на Киев в ближайшее время. Российским войскам было бы сложно провести такую операцию после того, как Украина уже имеет опыт противодействия предыдущим попыткам наступления на столицу.

"Не думаю, что в ближайшем будущем они могут рассчитывать на какое-либо наземное вторжение. Это будет очень, очень сложно. Они утратили элемент неожиданности. Поэтому это — в далеком будущем", — отметил американский генерал.

По мнению Кларка, Украина должна сосредоточиться на укреплении противовоздушной и противоракетной обороны столицы. Отдельным приоритетом он назвал контрразведку, которая должна не допустить утечки информации о потенциальных целях.

"Сейчас приоритет должен быть таким: способность блокировать баллистические ракеты, перехватывать их, перехватывать дроны. А также активно поддерживать контрразведку, чтобы не давать россиянам получать критически важную информацию о целях", — подытожил Кларк.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у России пока нет достаточного количества военных для проведения наступательной операции с территории Беларуси или со стороны Черниговской области в направлении Киева. Для такой операции российской группировке потребовалось бы более 70 тысяч военнослужащих.

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