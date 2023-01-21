Резников анонсировал обучение украинских военных на Leopard 2: первый шаг уже сделан

Глава украинского Министерства обороны Алексей Резников сообщил, что несколько государств-партнеров вызвались устроить для воинов ВСУ обучение по управлению немецкими боевыми танками Leopard 2. Договоренности удалось достичь накануне встречи в формате "Рамштайн".

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Об этом министр сообщил в интервью изданию "Голос Америки". В то же время, на заседании не удалось договориться о получении Украиной этой техники.

Резников назвал такую инициативу прорывом. По его словам, это станет началом процедуры передачи украинской армии Leopard 2. Он выразил надежду, что власти Германии все же решится на такой шаг, который позволит ВСУ получить военное преимущество над армией страны-агрессора России.

"Я оптимистично на это смотрю. Первый шаг сделан: начнем обучающие программы украинских экипажей на Leopard 2", – сказал глава Минобороны.

Отметим, что президент США Джо Байден ответил на вопросы относительно Leopard 2 для Украины. Он отметил, что наше государство получит всю необходимую помощь в борьбе с российской агрессией.

А глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что договориться о поставках Украине танков Leopard сегодня не удалось. Не принес "Рамштайн-8" и хорошие новости по получению американских Abrams. Этот вопрос может вернуться на повестку дня ближе к весне, когда ВСУ могут начать контрнаступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, тяжелые боевые танки, которые западные партнеры пока что пока не передают Украине, помогли бы украинской армии получить военное превосходство над Россией. Это вооружение необходимо Киеву для отвоевания собственных территорий, захваченных РФ.

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