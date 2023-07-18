Резников назвал дату следующего 'Рамштайна': о чем будут говорить на встрече

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новую встречу Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это уже будет 14-я встреча и состоится она во вторник, 18 июля, в Брюсселе.

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Об этом Резников сообщил в своей колонке для LIGA.net. Он отметил, что на очередном "Рамштайне" Украина продолжит "делать невозможное" – договариваться с союзниками о поставках необходимого вооружения.

Что именно будет обсуждаться на 14-й встрече, Алексей Резников не уточнил. При этом он отметил, что обсуждение поставок каждого вида вооружения, которое на сегодняшний день уже давно на фронте, начиналось с того, что это невозможно.

"Напомню, по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, я сначала слышал "нет, этого не будет, это невозможно". По факту – возможно, но в свое время и при нашей настойчивости. 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате "Рамштайн", – написал министр.

Резников рассказал, что после саммита НАТО в Вильнюсе он сознательно взял небольшой перерыв от деятельности в публичном пространстве, чтобы "осела информационная пена и появилась возможность больше внимания обратить на результаты".

Он отметил, что результатами саммита доволен и назвал их очень положительными.

Министр также напомнил, что в списке причастных к саммиту практических достижений – пакеты помощи от союзников на $1,5 млрд.

"Отдельные решения, которые были объявлены в контексте саммита – предоставление кассетных боеприпасов от США и дальнобойных ракет Sculp от Франции и т.д. Это усиление нашей армии в ответственный момент и сохранение жизни наших воинов", – подчеркнул Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13-я встреча в формате "Рамштайн" прошла 15 июня. На ней обсудили текущие военные нужды Украины и оказали необходимую помощь. На прошлом "Рамштайне", в частности, обсудили коалицию самолетов и обучение украинских пилотов.

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