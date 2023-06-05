Резников назвал единственное условие, при котором Украина согласится на посредничество Китая в окончании войны

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина согласится на посредничество Китая в окончании войны против страны-агрессора России исключительно при одном условии. Это может произойти только в том случае, если Пекин заставит кремлевского диктатора Владимира Путина забрать свою оккупационную армию из Украины.

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Глава оборонного ведомства подчеркнул, что только после выполнения этого условия может идти речь о мирном урегулировании. Об этом Резников рассказал в интервью изданию The Straits Times.

По его словам, сейчас нет никаких предпосылок к тому, что РФ готова жить в мирном сосуществовании с Украиной. Первым шагом для этого должно стать полное освобождение украинских территорий от российской оккупационной армии.

"Пусть они проявят жест доброй воли и выведут свои вооруженные силы с территории Украины. После этого мы будем считать, что этот переговорщик (Китай. – Ред.) имеет влияние на Россию. Если нет, извините, по какой причине мы будем сидеть и тратить время?" – сказал министр обороны.

Примечательно, что во время азиатского саммита по безопасности в Сингапуре Резников встретился со своим китайским коллегой Ли Шанфу. После общения глава украинского оборонного ведомства заявил, что у Китая есть рычаги воздействия на Россию, но намерения Пекина в решении этой проблемы пока остаются неясными.

"Я считаю, что Китай стал старшим братом, а Россия – младшим. Старший брат может убедить младшего остановить эту кровавую войну. Но это скорее надежда, чем вера", – подчеркнул Резников.

Напомним, специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй заявил, что между Украиной и Россией есть "много трудностей". Однако несмотря на это, ни одна из сторон "не закрыла дверь" для переговоров.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что наше государство не собирается начинать диалог с агрессором и двери для переговоров со страной-агрессором "держит закрытыми".

Более того, специальный представитель Китая по Евразии Ли Хуэй призвал Запад прекратить поставлять Украине оружие и начать мирные переговоры.

Ранее сообщалось, что в Китае рассматривают возможность отправки еще одной "миротворческой миссии" по прекращению войны в Украине. Эта идея возникла после того, как первая миссия не достигла результатов.

Примечательно, что во время полномасштабной военной агрессии России против Украины некоторые страны выступают с сомнительными мирными инициативами по завершению войны. В этих предложениях содержатся так называемые компромиссы, в которых зачастую можно усмотреть подталкивание Украины к сдаче своих территорий и переговорам с российскими террористами. Какие страны выступили с "мирными инициативами" по завершению войны в Украине читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ЕС заявили, что Китай должен подтолкнуть страну-агрессора Россию покинуть территорию Украины. Если это не произойдет, отношения между Европейским Союзом и Пекином никогда не смогут развиваться нормально;

– президент Украины Зеленский рассказал, что во время переговоров китайский лидер Си Цзиньпин дал обещание не поддерживать Россию. Речь идет о передаче оружия или других технологиях.

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