Резников: осенью будет бум по производству разных украинских дронов

Министр обороны Алексей Резников выразил уверенность в существенном увеличении производства украинских беспилотных летательных аппаратов уже в ближайшей осени. В дальнейшем объемы производства будут только увеличиваться.

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Такое мнение он высказал в интервью Укринформу. Глава Министерства обороны подчеркнул, что прошло около года с начала упрощения процедур для производства дронов.

Алексей Резников подчеркнул, что в течение нескольких месяцев Министерство обороны активно работало над пересмотром постановлений, убеждало членов правительства и упрощало процедуры, чтобы обеспечить нашей стране возможность быстрого производства отечественного вооружения и его поставок на фронт.

Министр отметил, что эти усилия привели к значительному улучшению производственных процессов.

"Я думаю, этой осенью будет бум по производству разных украинских дронов: летучих, плавучих, ползких и т.д. А дальше это будет развиваться в новых объемах уже", – сказал он.

Глава министерства отметил, что эти изменения начали внедрять еще осенью 2022 года. Но этот процесс был небыстрым и занял "почти один год".

В заключение Резников отметил, что изменения и упрощение процессов в изготовлении оружия повлекли за собой и другие новации и изменения в других подразделениях нашей армии. Он подчеркнул, что таким образом обновляется культура не только министерства, но и производства в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина по мере продолжения войны с Россией сделала ставку на собственные разработки беспилотников, чтобы показать: россияне не "непобедимы" на своей территории, зная, что украинцы не могут использовать западное оружие по РФ. И сегодня в стране делают около полудюжины моделей дронов дальнего действия, в том числе те, которые могут летать на расстояние более 1000 километров.

– Вооруженные силы Украины используют на фронте сверхдешевые одноразовые грузовые дроны Precision Payload Delivery System (PPDS). Эти БПЛА производятся австралийской компанией SYPAQ для обеспечения логистических задач в труднодоступных местах.

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