Резников уточнил, что нужно ВСУ для масштабного контрнаступления

Для того чтобы начать контрнаступление, Вооруженным Силам Украины необходимы истребители F-16, Gripen или Tornado. Фактор времени имеет решающее значение, и партнеры поняли это во время последней встречи в формате "Рамштайн".

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Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию La Repubblica. Он объяснил, что марка истребителей не имеет особого значения – важно, чтобы они были современными и новейшими радарами.

Напомним: Британия готова отправить свои боевые самолеты союзникам в Европе, которые могут передать Украине старые истребители. Речь идет о советских МиГ-29 или Су-24.

Между тем, в США признали, что истребители F-16 помогут Украине победить в войне с Россией. В связи с этим американским властям стало все труднее искать аргументы против передачи Киеву этих самолетов.

Украинские власти добиваются истребителей F-16 буквально с первых дней войны, а 20 января президент Владимир Зеленский прямо призвал союзников и партнеров рассмотреть возможность предоставления Украине истребителей F-16 уже на следующей встрече в формате "Рамштайн". Однако, 25 февраля 2023 г. президент США Джо Байден заявил, что истребители F-16 Украине передавать пока не будут, потому что "сейчас они не нужны" украинцам.

Переговоры между Украиной и США по поводу истребителей F-16 могут продолжаться еще несколько месяцев, отметила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она напомнила, что США должны убедиться, что у украинцев будет необходимая подготовка и способность использовать соответствующие системы вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что их государство получило запрос Киева о предоставлении истребителей Gripen. Однако в настоящее время существуют ограничения на такую военную помощь;

– Италия готова передать Украине до пяти истребителей Tornado и AMX. Но на такой шаг страна пойдет, только если это начнут делать другие западные союзники.

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