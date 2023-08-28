Мы специально сделали лаг по времени, чтобы собралось больше информации о событии, которое выглядит если не фантастично, то как-то близко к этому. В субботу ночью наши военные организовали массовую атаку дронами курского аэропорта.

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Как это часто было еще с совковых времен, региональные аэропорты имели двойное назначение и если с одной стороны взлетно-посадочной полосы строилось здание аэровокзала, то с другой — могли базироваться или базировались военные самолеты. Для этого там была создана соответствующая инфраструктура, включая и стоянки для самолетов, устроенные таким образом, чтобы их не было видно с гражданской стороны комплекса, а заодно и обеспечивать меры безопасности. И курский аэропорт устроен именно таким образом.

В настоящее время он не используется для приема гражданских бортов и де-факто, превратился в военную авиабазу, на которой размещены истребители тактической авиации. Между прочим, это именно те истребители, которые под прикрытием вертолетов РЭБ осуществляли обстрел нашей приграничной территории или прикрывали фронтовые бомбардировщики, которые сбрасывали, над своей территорией, планирующие бомбы так, чтобы те попали по территории Украины. Мы помним оперативную комбинацию, проведенную нашими разведчиками и силами ПВО, когда как раз во время такого налета, наши средства ПВО уничтожили почти всю эту штурмовую группу, вместе с вертолетами постановщиками помех.

В общем, противник расслабился и полагал, что держать, в нескольких десятков километров, от границы с Украиной, свою авиабазу, самолеты которой попили нам немало крови, вполне безопасно. И действительно, долгое время туда ничего не прилетало, что их привело в расслабленное состояние. С другой стороны, по всем нормам и правилам, база находилась в безопасном месте. И действительно — 80 километров от границы дают уверенность в том, что ракеты системы Хаймарс туда не долетят, поскольку расстояние для них предельное, даже если подогнать пусковые установки прямо к границе с федерацией, чего никто и никогда делать не будет, поскольку ВСУ берегут Хаймарсы как зеницу ока.

Ну а все остальное, включая дроны и ракеты, должны были столкнуться с эшелонированной противовоздушной обороной. В разное время и разные источники описывали ее состав следующим образом. Дальний радиус обороны обеспечивали ЗРК С-300. Средний радиус, в разное время обеспечивался силами комплексов Тор или Бук, ну а ближний радиус там принято закрывать пушечно-ракетными зенитными комплексами Панцирь-С. То есть прикрытие было обеспечено качественно и по максимуму исходя из того, что у них стоит на вооружении.

Очевидно, что они сами верят в крайнюю эффективность своих зенитных средств, поскольку в последние два десятка лет, там постоянно рассказывали о том, что их комплексы давно обогнали любые западные аналоги и что технологический разрыв именно в этой области вооружений, достигает 10-15, а по некоторым параметрам и 20 лет. И поскольку сами комплексы — замечательные и безупречные, а структура противовоздушной обороны, прикрывающей базу, выстроена с максимально возможной плотностью, то и переживать было не о чем.

Видимо противника ничему не научил опыт Сирии, Ливии, а также Украины, за эти полтора года широкомасштабного вторжения и там решили, что держать прямо у границы свою авиационную группировку, вполне безопасно. А кроме того, такое близкое расположение скоростных истребителей, без сомнений обусловлено какими-то оперативными планами, которые предполагают быстрое и массовое применение авиации именно с северного направления. Видимо там есть расчет на то, что в таком случае наши средства ПВО не успеют отработать так, чтобы отбить эту атаку. Других причин держать подобные группировки буквально у самой границы просто нет.

И вот случилось нечто, похожее на рыбака, который закинул удочку и терпеливо смотрит за поплавком, не отвлекаясь на то, что происходит рядом с ним. Нам неизвестно, почему дата налета была назначена именно на ту ночь, но можно предположить о том, что либо противник опрометчиво скопил на курском аэродроме слишком большое количество самолетов, чтобы такой момент можно было пропустить, либо эти самолеты должны были участвовать в какой-то гадости, о которой стало известно нашей разведке и было принято решение нанести удар на упреждение. В любом случае, удар выглядел необычно, с разных точек зрения.

Во-первых, по одному объекту отработало сразу 16 дронов, хотя каждый из них имел собственную, индивидуальную цель. В ГУР прокомментировали это так, что "практически все дроны попали в цель". А среди целей числятся четыре многоцелевых истребителя Су-30 и один Миг-29. Вывести из строя или уничтожить сразу пять таких самолетов — большая удача для нас и существенная потеря для противника. Кроме того, что временно или насовсем удалось отминусовать пять пртчек, безусловно встал вопрос и оперативного характера о безопасности держать авиацию на таком расстоянии от мест, откуда ВСУ могут ее атаковать. И как ни крути, должен был встать вопрос об эффективности работы той самой эшелонированной системы ПВО, сквозь которую прошли аппараты.

И как выяснилось, атака осуществлялась в классическом стиле, который демонстрируют западные вооруженные силы. Стало известно о том, что перед тем как атаковать самолеты, прилетело по РЛС комплексу С-300 и он "ослеп" после чего прилетело по ЗПРК "Панцирь-С", которые традиционно оказались бессильными против легких дронов. То есть, рисунок атаки был такой — сначала были подавлены средства ПВО, после чего был нанесен удар непосредственно по самолетам. В итоге, все сработало как надо.

Для дальнейшего повествования следует уточнить некоторые детали. Один аэроплан Су-30 стоил для российских ВВС 50 миллионов долларов Самолет Миг-29, для своей авиации, противнику обходится в 20+ миллионов долларов. Итого, только авиацией, противник потерял 220 миллионов долларов, в ходе одной атаки. Мы не знаем о том, сколько стоит РЛС для комплекса С-300, но известно о том, что это — самая сложная и дорогая часть всего комплекса, который стоит 160 миллионов долларов.

Просто допустим, что на РЛС приходится половина стоимости всего комплекса итого получаем ущерб в 300 миллионов долларов. Опять же, наши военные не уточняют о том, сколько панцирей было уничтожено в ходе налета, но просто уточним, что один Панцирь стоит плюс-минус 14 миллионов долларов и просто будем считать, что уничтожен всего один панцирь и того сумма ущерба, нанесенного этим налетом, составила примерно треть миллиардов долларов.

Скорее всего атака длилась всего несколько десятков минут и результат оказался просто феноменальным. Но в таком случае встает вопрос о том, что за беспилотники могли устроить "резню бензопилой" на курском аэродроме? По разным данным, поступающим их украинских и зарубежных источников, скорее всего это были австралийские дроны SYPAQ и якобы, запуск этих дронов осуществлялся не с территории Украины. Здесь мы просто отметим, что ВСУ многие моменты своей работы покрывают мраком тайны и то, откуда на самом деле взлетели птички, мы просто оставим вне обсуждения, но ниже — обратим внимание на их технические характеристики, чтобы каждый мог сделать собственные выводы на эту тему.

Скажем так, если птички запускались действительно не с территории Украины, то это значит, что наши разведчики имеют возможность заходить на территорию противника не только в формате обычной, рейдовой группы, но и нести с собой довольно массивные детали самих дронов, а также средства их запуска — катапульты. В таком случае, вражеские военные самолеты должны быть оттянуты от территории Украины не менее чем на 200-300 километров, а значит — отказаться от тех оперативных планов, в которых должны были использоваться эти самолеты.

То есть, придется перелопачивать собственные планы так, чтобы вывести из-под удара хотя бы ценные авиационные активы, которым имеющиеся средства ПВО уже не могут обеспечить должный уровень безопасности. А в таких случаях, одно — тянет другое и приходится переигрывать не только авиационную составляющую своих военных операций. Ну а кроме того, придется более трезво посмотреть на собственные средства ПВО и на то, что прикрыто именно таким образом, как это было организовано в Курске.

Но вернемся к дронам, поскольку это будет интересно сразу с нескольких точек зрения. Итак, аппарат SYPAQ выпускается Sypaq Systems и внутри компании он имеет название Precision Payload Delivery System или "средство для доставки грузов". Аппарат способен доставит полезную нагрузку, массой в 3-5 килограммов на расстояние до 120 километров. Скорее всего этот аппарат имеет обычную зависимость дальности полета от массы полезной нагрузки. То есть, максимальная дальность в 120 километров достигается при массе полезной нагрузки в 3 кг. А это значит, что если заряды были именно такой массы, то теоретически, дрон мог бы долететь до цели и с территории Украины.

Мы полагаем, что минимальная масса боевой части обусловлена еще и тем, что в принципе это — коммерческий дрон и наверняка в него была добавлена электроника системы наведения на цель и возможно — несколько отличная от базовой, система связи. Наверное все это отняло массу боевого заряда. Но самое интересное здесь то, что птичка собирается из дешевых материалов — специального картона и резиновых крепежей. Видимо производитель решил создать максимально дешевое и простое изделие, но побочным эффектом такого стремления, оказалась практически полная не заметность машинки для радиолокационных станций систем ПВО.

В результате, у производителя такой дрон стоит от 670 до 3350 долларов. Просто допустим, что наши военные закупили не самый дорогой дрон, поскольку все равно там надо будет менять систему наведения, управления и связи, возьмем стоимость посередине — 2 тысячи долларов. Таким образом, 16 дронов, общей стоимостью в 32 тысячи долларов, уничтожили вражеских активов на сумму в 320 миллионов долларов. И здесь мы не учитывали того, что уничтоженные самолеты могли иметь на подвесках дорогое вооружение. А для сравнения просто вспомним о том, что утонувший крейсер москва, на момент его окончательного погружения, оценивался в 750 миллионов долларов, вместе с его потрохами.

В общем, это была первая, настоящая проба пера и противнику следует приготовиться к настоящим, массовым налетам. Ну а мы держим кулаки, желая самого массового налета на аэродром Саваслейка. Если бы уничтожение всех Миг-31, которые там базируются, зависело от финансирования, думаю что любая сумма, отъявленная к сбору утром, вечером уже была бы в наличии. Но это все еще впереди.