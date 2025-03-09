РФ атаковала дроном село на Харьковщине: погибли двое гражданских

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковщину. Днем 9 марта враг нанес дроновый удар по селу Ивашки Золочевской громады.

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В результате очередной атаки РФ по гражданской инфраструктуре погибли два человека – женщина и мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Отмечается, что еще одного мужчину с тяжелым ранением срочно забрали в больницу.

"Враг ударил дроном по с. Ивашки Золочевской общины. Двое погибших гражданских – женщина и мужчина. Еще один мужчина получил тяжелое ранение, продолжается госпитализация", – написал Синегубов.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 9 марта около 7:30 войска РФ обстреляли с. Стецковка. В результате атаки были повреждены окна жилого дома и хозяйственные постройки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Прокуроры и следователи полиции продолжают собирать доказательства и документировать военные преступления РФ, несмотря на сложные условия безопасности.

Накануне, 8 марта, вооруженные силы РФ нанесли удар по с. Петропавловка Купянского района, в результате чего погибла 73-летняя мирная жительница. Обстоятельства обстрела и тип вооружения, применяемого врагом, устанавливается.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение недели армия страны-агрессора РФ совершила сотни атак. Враг применил против украинцев около 1200 управляемых авиабомб, почти 870 ударных дронов и более 80 ракет разных типов.

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