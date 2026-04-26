РФ атаковала жилые кварталы Краматорска: есть жертвы и раненые. Фото

Утром 26 апреля российская террористическая армия нанесла очередные удары по Краматорску Донецкой области. Целью захватчиков стали жилые кварталы города.

Вследствие обстрела погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Последствия террора

По информации правоохранителей, утром средства поражения попали в жилую застройку Краматорска. В результате вражеской атаки женщина и мужчина получили ранения, несовместимые с жизнью. В момент атаки они находились на улице.

Также получил минно-взрывную травму, перелом и осколочное ранение 50-летний гражданский. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Вследствие атаки повреждены 8 жилых домов. Окончательные последствия и тип вооружения устанавливаются.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследованиепо уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

