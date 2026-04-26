РФ атаковала жилые кварталы Краматорска: есть жертвы и раненые. Фото

Алексей Лютиков
Утром 26 апреля российская террористическая армия нанесла очередные удары по Краматорску Донецкой области. Целью захватчиков стали жилые кварталы города.

Вследствие обстрела погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

По информации правоохранителей, утром средства поражения попали в жилую застройку Краматорска. В результате вражеской атаки женщина и мужчина получили ранения, несовместимые с жизнью. В момент атаки они находились на улице.

Также получил минно-взрывную травму, перелом и осколочное ранение 50-летний гражданский. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Вследствие атаки повреждены 8 жилых домов. Окончательные последствия и тип вооружения устанавливаются.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследованиепо уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ночью 26 апреля оккупационная армия России продолжила терроризировать Одесскую область ударными беспилотниками. Вследствие вражеского обстрела повреждена гражданская и портовая инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия начала массированную атаку на Днепр. Сначала враг направил на город группы дронов-камикадзе, а затем ударил баллистическими и крылатыми ракетами.

