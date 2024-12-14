РФ держит в Средиземном море четыре носителя 'Калибров' общим залпом до 41 ракеты

Утром 14 декабря Россия удерживала свои корабли в Средиземном море. Из 7 вражеских судов 4 – носители крылатых ракет "Калибр".

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Общий залп этих кораблей может составлять до 41 ракеты. Об этом заявили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Так, утром 14 декабря в Черном и Азовском морях вражеские военные корабли не фиксировались. В Средиземном же Россия удерживала 7 своих кораблей, среди которых 4 ракетоносителя общим залпом до 41 "Калибра".

Также в ВМС рассказали, что за сутки через Керченский пролив в Черное море гражданские суда в интересах РФ не заходили. В Азовское море зашли 7 кораблей, 3 из них двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – добавили в ВМС.

Напомним, в ночь на 14 декабря Россия снова атаковала Украину дронами. Захватчики запустили по украинским городам и селам 132 беспилотника. Силы обороны уничтожили 58 "Шахедов", более 70 БПЛА были локационно потеряны, а два вернулись в Россию.