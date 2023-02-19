РФ изменила тактику ракетных ударов из-за неудач, "Калибров" уже не хватает, – ОК "Юг"

Из-за низкой эффективности массированных ракетных атак Россия изменила тактику, сосредоточившись на более частых ударах меньшим количеством ракет. Таким образом, россияне стремятся истощить силы украинской противовоздушной обороны.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказала пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что у РФ наблюдаются существенные проблемы с пополнением запасов ракет, в частности – "Калибр" морского базирования.

"Предыдущая тактика, когда враги использовали очень много ракет и имели не очень большой результат, их не удовлетворяла. Они наблюдали за отдачей и им очень донимала эффективность работы нашей ПВО. Поэтому сейчас россияне ищут способы, как истощить ее. Враг пытается разведать места расположения наших систем ППО", – объяснила Наталья Гуменюк.

Она отметила, что при этом у России осталось мало ракет, однако все еще остается высокоточное оружие для конкретных целей. При этом пополнение запасов у россиян не очень интенсивное, поскольку производство ракет хоть и не остановлено полностью, но все же существенно замедлилось из-за санкций.

"Мы наблюдаем неуверенность врага в количестве ракет. Они пытаются подвозить запасы "Калибров" в Севастополь, поскольку им уже их не хватает. По состоянию на утро 19 февраля в Черном море корабельная группировка вражеского флота составляет 9 единиц, среди которых всего два ракетоносителя: один надводный и один – подводный. Сейчас общий залп может составлять 8 ракет. Однако у оккупантов еще есть ракетоносители в пунктах базирования", – сообщила пресс-секретарь Оперативного командования "Юг".

По словам Гуменюк, эксперты оценивают остаток "Калибров" у России на уровне около 20%, что является критически низким уровнем запаса. Однако страна-агрессор может использовать и другие ракеты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, у России могут быть еще сотни ракет Х-22, которые не могут сбивать Вооруженные силы Украины. Также, по его словам, россияне будут продолжать производить новые ракеты и использовать все компоненты, которые остались для производства высокоточного вооружения. В первую очередь речь идет о таких ракетах, как "Искандеры", Х-101, Х-555 и "Калибр". Также есть возможность получения Россией иранских баллистических ракет. Потому угроза ракетных обстрелов остается.

Также в Вооруженных силах Украины считают, что российская армия к годовщине полномасштабного вторжения будет пытаться сокращать промежутки между ракетными атаками на украинские города, чтобы истощить украинские силы ПВО.

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