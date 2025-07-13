РФ массированно атаковала Самар: повреждена инфраструктура

Страна-агрессор Россия днем 13 июля массированно атаковала беспилотниками город Самар (ранее Новомосковск) на Днепропетровщине. В результате действий агрессора повреждена инфраструктура.

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Данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщил городской голова Сергей Резник.

"Город под массированной атакой. Контролируем ситуацию. Не публикуйте в соцсетях фото и видео последствий... Держим строй. Не сломаемся. И не оставим никого один на один с бедой", – отметил чиновник.

В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации уточнил, что враг атаковал город Самар именно беспилотниками, повреждениям подверглась инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 24 июня Россия атаковали Днепр и город Самар, где одна из ракет взорвалась возле пассажирского поезда. В результате военного преступления погибло 19 человек и почти 300 пострадали, на местах прилетов возникли пожары и разрушения.

Во время ракетной атаки днем 27 июня Россия снова атаковала Самар, убив пять человек. Еще по меньшей мере 25 жителей получили ранения.

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