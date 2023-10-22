РФ может иметь на хранении до 9000 бронемашин – OSINT-аналитик

Армия страны-агрессора России может иметь на вооружении более 8,9 тысяч единиц легкой бронетехники разных типов. Эти цифры охватывают лишь ту технику, которую видно на спутниковых снимках открытых стоянок.

В то же время подсчитать бронетехнику оккупантов, которая может стоять в гаражах, фактически невозможно. Об этом заявил OSINT-аналитик High Marsed на своем аккаунте в социальной сети Х ранее известной, как Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

От отметил, что проанализировал спутниковые фото баз хранения российской армии в открытом доступе, охватывающие разные периоды времени. Среди подсчитанной техники, как утверждает аналитик, есть 3677 боевых машин пехоты.

Также автор поделился собственными подсчетами бронемашин и их количества на определенных военных базах. Условный топ-3 выглядит так:

– 2544 база хранения возле города Козулька, Красноярский край, там может находиться 916 бронемашин, в том числе 496 БМП;

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– 111 база хранения возле города Комсомолск-на-Амуре – 800 бронемашин, в том числе 778 боевых машин пехоты;

– 349 база хранения у поселка Топчиха в Алтайском крае – 791 бронемашина, в том числе 305 боевых машин пехоты.

Как пишет Defence Express, издание The Military Balance 2023 ранее приводило примерно такие же цифры. Там утверждали, что по состоянию на начало 2023 года российская армия имела на хранении ориентировочно 11 тысяч бронемашин всех типов, в том числе 4 тысячи БТР-60/70, 4 тысячи БМП-1/2, 2 тысячи МТ-ЛБ и 1 тысяча БРДМ-2.

Журналисты отметили, что эти данные частично объясняют, почему армия оккупантов решается на столь высокие потери, в частности, во время штурмов Авдеевки.

"Российские захватчики вполне могут считать, что имеющегося запаса бронетехники им может хватить даже на 1-2 года боевых действий в таком темпе и масштабе, как сейчас", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны уничтожили за сутки 11 танков и 29 бронемашин оккупантов на Таврическом направлении фронта – около 80% этой вражеской техники было сожжено в пределах Донетчины. За это время армия РФ потеряла там еще и почти полсотни наемников убитыми и ранеными.

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