РФ отправляет студентов из Африки воевать против Украины в Харьковской области, угрожая депортацией – Bloomberg

Страна-агрессор Россия, вероятно, отправляет на войну в Украину студентов из Африки, угрожая депортировать их, если не подпишут контракт с армией оккупантов. В частности, дополнительную живую силу враг использовал для нового наступления на Харьковщине, которое началось в мае.

Об этом пишет издание Bloomberg с ссылкой на слова нескольких европейских и украинских чиновников. По данным издания, Кремль заставил тысячи мигрантов и иностранных студентов воевать против Украины.

"Используя тактику, которую впервые применила ЧВК "Вагнер", российские чиновники все чаще угрожают не продлевать визы африканским студентам и молодым рабочим, если они не согласятся вступить в армию. Москва также вербует заключенных из своих тюрем, в то время как некоторые африканцы, находящиеся в РФ по рабочим визам, были задержаны и вынуждены выбирать между депортацией и боевыми действиями", – говорится в материале.

Один чиновник сказал, что практика отправлять мигрантов и студентов в бой под принуждением происходит еще с начала вторжения в Украину. Эти войска несут особенно высокие потери, поскольку их все чаще используют в штурмах для защиты более хорошо обученных подразделений.

По данным украинской разведки, Россия проводит глобальную кампанию по вербовке иностранных наемников как минимум в 21 стране, включая несколько стран Африки.

"Кампании по набору армии предлагают выгодные бонусы и зарплаты тем, кто пойдет на службу в качестве солдат-контрактников. Вербовщики также нацелились на мигрантов и студентов, которые ранее искали работу в России, а в некоторых случаях заманивали других обещаниями прибыльной работы, прежде чем заставить их пройти обучение и отправиться на фронт", – пишут журналисты.

Высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что среди пленных, которых Украина захватила на поле боя, наблюдается рост числа иностранных боевиков. Особенно распространены африканцы и непальцы.

Ранее в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" также сообщили, что Россия задействовала в наступлении на Харьковщину Африканский корпус наемников. Оккупанты отправляют их в передовые загоны штурмовать украинские позиции, в результате чего африканцы несут тяжелые потери.

Как писал OBOZ.UA, на стороне российских оккупационных войск против Украины воюют десятки тысяч наемников из стран Азии и Африки. Подавляющее большинство – никакие не "элитные спецы", а самый что ни на есть расходный материал для штурмов позиций украинских защитников.

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