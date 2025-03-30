РФ перекинула на фронт грузовики, разработанные 80 лет назад: что известно

Российская оккупационная армия начала перебрасывать на фронт советские грузовики ГАЗ-69. На автомобили, разработанные в конце 1940-х годов, путинские захватчики устанавливают антидроновые экраны.

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Появление устаревших грузовиков является очередным свидетельством проблем российской армии с обеспечением транспортом. Об этом сообщает Forbes.

ГАЗ-69 был одним из самых ранних советских внедорожников. Первый образец полноприводного грузовика сошел с конвейера завода Молотова в Москве в 1952 году. Транспорт разрабатывался еще в конце 1940-х годов, однако устаревшая конструкция не помешала оккупантам применить ГАЗ-69 в войне против Украины.

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 20 тыс. единиц специально изготовленных бронемашин и другой тяжелой техники. Теряя большее количество бронетехники, чем они могут заменить за счет нового производства или за счет изъятия старых машин с долгосрочного хранения, россияне все больше зависят от гражданских транспортных средств не только для логистики на поле боя, но и для прямых атак на украинские позиции.

Аналитики отмечают, что штурмы на устаревших автомобилях или легковушках уже стали нормой для путинской армии. Однако такие транспортные средства более уязвимы для мин, артиллерии, беспилотников и ракет, чем бронированные транспортные средства. Согласно одному недавнему исследованию, бронированные грузовики и гражданские транспортные средства, такие как фургоны, грузовики, компактные автомобили и вездеходы, теперь составляют около 70% потерь России.

Переходя на гражданский транспорт, российские войск рискуют еще больше увеличить свои потери, поскольку гражданские транспортные средства уничтожаются быстрее, чем более ценная бронетехника. Это в свою очередь приводит к росту спроса на еще менее подходящие виды транспорта, такие как электроскутеры и даже лошади и ослы.

При этом аналитики предупреждают, что потери техники не означают, что Россия не может поддерживать наступление и постепенно продвигаться в Украине. Российские вооруженные силы по-прежнему имеют больше людей и, готовы тратить их ради скромных территориальных приобретений.

Напомним, в ночь на 29 марта движение сопротивления на временно захваченной Россией части Херсонщины уничтожило военный грузовик, принадлежавший оккупантам. На нем был установлен комплекс РЭБ, который уже больше не будет служить россиянам.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают уничтожать ценную технику врага и его личный состав. Суммарные потери противника в автомобильной и специальной технике достигли почти 10 тысяч единиц.

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