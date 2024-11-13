РФ подняла в небо стратегическую авиацию: есть угроза пусков крылатых ракет

В ночь на среду, 13 ноября, страна-агрессор Россия снова подняла в небо стратегическую авиацию – с аэродрома "Оленья" в Мурманской области взлетели бомбардировщики Ту-95МС. Всего на пусковые рубежи двигалось к шести бортам.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. "Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются в 5:00", – отметили там.

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Напомним, что утром в понедельник, 11 ноября, РФ тоже подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также на пусковые рубежи вышли вражеские Миг-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал".

В результате реальных пусков так и не произошло. Вылет такого большого количества самолетов оказался масштабной тренировкой российской авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия смогла решить проблему загрузки ракет типа "Калибр" на корабли, которую вызвало перемещение судов Черноморского флота из Крыма в Новороссийск. Возобновление способности к загрузке "Калибров" свидетельствует о том, что российские войска адаптировались к новым условиям.

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