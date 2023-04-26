РФ разрушила более сотни церквей, музеев и галерей: Зеленский обратил внимание на варварскую сущность россиян
Российские оккупанты ведут себя в Украине как настоящие варвары. Они не только намеренно бьют по домам мирных жителей, но и целенаправленно уничтожают другие важные объекты, в частности наше культурное наследие.
"Вторая армия мир" уже стерла с лица земли сотни украинских музеев, галерей и церквей. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во вторник, 25 апреля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Он рассказал о том, что в Купянске Харьковской области мишенью для врага стал местный краеведческий музей и близлежащие дома. Ударив по ним, Россия убила двух женщин, еще десять человек были ранены, весь день там продолжался разбор завалов.
"В общей сложности более 60 музеев и галерей в разных областях нашей страны так же разрушены или повреждены оккупантом", – отметил гарант.
В Херсонской области оккупанты вчера разрушили церковь. По православному храму в селе Кизомыс Белозерской общины ударили управляемой авиационной бомбой.
"То есть российские военные знали, что именно они уничтожают. Эта церковь стала одной из уже сотен разбитых российскими ударами церквей и молитвенных домов", – подчеркнул Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Российские оккупанты 25 апреля совершили очередной обстрел Купянска на Харьковщине, попав ракетами в местный музей. Под завалами здания оказались две женщины – к сожалению, обе погибли.
– Россияне полностью разрушили здание церкви в Марьинке Донецкой области. Интересно, что собор принадлежал УПЦ Московского патриархата.
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