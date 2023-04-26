РФ разрушила более сотни церквей, музеев и галерей: Зеленский обратил внимание на варварскую сущность россиян

Российские оккупанты ведут себя в Украине как настоящие варвары. Они не только намеренно бьют по домам мирных жителей, но и целенаправленно уничтожают другие важные объекты, в частности наше культурное наследие.

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"Вторая армия мир" уже стерла с лица земли сотни украинских музеев, галерей и церквей. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во вторник, 25 апреля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он рассказал о том, что в Купянске Харьковской области мишенью для врага стал местный краеведческий музей и близлежащие дома. Ударив по ним, Россия убила двух женщин, еще десять человек были ранены, весь день там продолжался разбор завалов.

"В общей сложности более 60 музеев и галерей в разных областях нашей страны так же разрушены или повреждены оккупантом", – отметил гарант.

В Херсонской области оккупанты вчера разрушили церковь. По православному храму в селе Кизомыс Белозерской общины ударили управляемой авиационной бомбой.

"То есть российские военные знали, что именно они уничтожают. Эта церковь стала одной из уже сотен разбитых российскими ударами церквей и молитвенных домов", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты 25 апреля совершили очередной обстрел Купянска на Харьковщине, попав ракетами в местный музей. Под завалами здания оказались две женщины – к сожалению, обе погибли.

– Россияне полностью разрушили здание церкви в Марьинке Донецкой области. Интересно, что собор принадлежал УПЦ Московского патриархата.

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