РФ сосредоточила атаки на четырех направлениях, украинские воины ударили по пунктам управления и складам врага – Генштаб

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там враг совершил 39 атак. Продолжаются тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.

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Тем временем, украинские воины ударили по пунктам управления и складам БК российских захватчиков. Об этом в вечерней оперативной сводке рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего в течение суток враг совершил 39 атак", – рассказали в Генштабе.

Тем временем украинские воины наносили потери российским захватчикам.

Так, авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также 3 склада боеприпасов врага.

Украинская разведка фиксирует дальнейшее разграбление захватчиками временно оккупированных территорий Украины. Вместе с коллаборантами оккупанты вывозят из Запорожской области гражданские авто, имущество украинских учреждений и украденные в местных магазинах товары.

"Российские оккупанты продолжают под предлогом эвакуации мирных жителей вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов временно захваченных территорий Запорожской области. Так, в Михайловке зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финансовых учреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях. Также в Днепрорудное прибыли 15 автобусов для эвакуации представителей российской оккупационной администрации и так называемой "народной милиции" вместе с их семьями. Военнослужащие российских оккупационных войск массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили", – рассказали в Генштабе.

За текущие сутки российские войска нанесли 8 ракетных ударов, в частности, 2 ракеты С-300 попали по гражданскому предприятию в Балаклее на Харьковщине, ранены 5 гражданских.

Кроме того, 5 российских ракет Х-22 оккупанты выпустили по гражданским объектам Николаевской области и одну ракету Х-22 – по Херсонщине, обошлось без потерь.

Также враг нанес 22 авиационных удара и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и Никополю Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, поврежден многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Высокой остается угроза ракетных ударов по всей территории нашего государства.

В целом в течение суток ситуация на разных направлениях была такой:

– На Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений.

– На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леоновка и Костобобров Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Заречье, Орликовка, Блешня, Зализный Мост, Архиповка, Леоновка, Бучки Черниговской области; Середина-Буда, Ворожба и Искрисковщина Сумской области, а также Уды, Волчанск, Плетеновка, Бочково, Малая Волчья, Нестерное и Строевка Харьковской области.

– На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Гряниковки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлынск, Лиман Первый, Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

– На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спорное Донецкой области.

– На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут, враг обстреливает город зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Хромового, Ивановского, Часова Яра и Ступочек. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Бахмут, Богдановка, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Леонидовка Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Карловка и Острое Донецкой области.

– На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. В то же время, вражеским обстрелам аподверглись Георгиевка, Красногоровка, Марьинка и Победе Донецкой области.

– На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Новомихайловку, Елизаветовку, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Новоукраинку, Шахтерск и Великую Новоселку Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области и Новоданиловка Запорожской области. Между тем, совершил обстрелы более 45 населенных пунктов. В частности, это Зализнычное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Веселое, Антоновка, Зеленовка, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как в Херсонской области украинские военные из дронов отминусовали оккупантов. Сбросы из БПЛА были осуществлены на позицию мурманских морпехов на одном из островов на Днепре. В результате точных ударов у врага были раненые и погибшие.

Также сообщалось, что утром 7 мая в Генштабе Вооруженных сил Украины обновили данные по безвозвратным потерям России в войне против нашего государства. Накануне украинские воины ликвидировали в сутки 660 захватчиков и сбили 18 вражеских БПЛА. Всего за время полномасштабной агрессии РФ против Украины ликвидировано 194 430 окупантов.

Между тем, Израиль уже передал Украине первые радары для предупреждения о ракетной опасности. Они позволят идентифицировать большие и малые воздушные силы, определять приблизительное время и место удара и предупреждать население в конкретной местности об угрозе посредством уведомлений на мобильных.