РФ стянула на Курщину 40 тыс. военных, на некоторых участках ВСУ сохраняют инициативу, – Костенко

В Курской области России несколько изменилась ситуация, сравнивая с тем, как Силы обороны Украины начинали операцию. Сейчас российская армия подтянула на Курщину резервы, общее количество российских военных составляет более 40 тысяч.

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Об этом в эфире "Эспрессо" в четверг, 3 октября, сказал Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ. По его словам, на этом участке идет маневровая война.

Нардеп объяснил, что нельзя сказать, у какой из сторон сейчас есть преимущество. У ВСУ нет такой активности в наступлении, которая была в начале операции, однако военные Сил обороны сохраняют инициативу на некоторых направлениях.

Российские войска, кроме удерживания обороны, на некоторых участках пытаются отвоевывать территории, отметил Костенко.

"Идет маневровая война, там даже нет сплошных линий обороны. И мы, и противник делаем попытки создать ситуацию, когда кто-то благодаря лучшему маневру окажется в выигрышной ситуации", – рассказал нардеп.

В районе реки Сейм армия России пытается удерживать свои войска, укладывет понтонные переправы, однако ВСУ их уничтожают. Силы обороны, по словам Костенко, стремятся отрезать оккупантов от наступления на населенный пункт Любимовка.

В американском институте изучения войны накануне также отметили, что российские войска значительно увеличили численность своей группировки сил в Курской области РФ. Однако они до сих пор не могут воспользоваться этим преимуществом, чтобы вытеснить украинские войска. Оккупантам не хватает необходимой подготовки и боевого опыта.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению ветерана войны, активиста и юриста Олега Симороза, ВСУ могут оцепить группировки армии РФ на Курщине. По его словам, условия для этого сейчас находятся в районе реки Сейм.

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