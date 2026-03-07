РФ убила в Харькове учительницу с маленьким сыном и восьмиклассницу с мамой

Россия в ночь на 7 марта ударила ракетой по жилой многоэтажке, снеся целый подъезд дома. По состоянию на 10 часов утра было известно о по меньшей мере семи погибших, еще семь человек могут оставаться под завалами.

Видео дня

Среди жертв российского удара – учительница начальных классов и ее 9-летний сын, погибли также восьмиклассница с мамой. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Россия убила детей в Харькове вместе с их мамами

По словам Терехова, по меньшей мере двух детей убила этой ночью Россия в Харькове. Вместе с ними погибли их матери.

"Во время ночной атаки на город, в своем доме погибла учительница начальных классов шестого лицея, и ее сын, ученик второго класса. Также вместе со своей мамой погибла восьмиклассница 16-го лицея. Близким и родным всех погибших этой ночью – глубокие соболезнования", – отметил городской голова.

Всего под завалами дома могли оказаться 14 человек. Тела семерых из них уже нашли, продолжаются поиски остальных горожан, которые могли погибнуть этой ночью.

Ожидается, что поисково-спасательные работы, начавшиеся еще ночью, продлятся два дня.

В Харькове 9 марта объявят днем траура по безвинным жертвам российского террора.

Количество пострадавших растет

По состоянию на 09:37 начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил о 15 пострадавших в результате российского ракетного удара по Харькову.

Госпитализированы четыре человека. Среди них также есть дети.

В реанимацию доставили, в частности, 11-летнего мальчика. Ребенок получил значительные травмы, медики оценивают состояние мальчика как крайне тяжелое. По состоянию на 10 часов, по словам Терехова, ребенка уже прооперировали.

Также пострадал младший брат ребенка, за жизнь которого борются врачи: у 6-летнего мальчика диагностировали ушибы, он находится в удовлетворительном состоянии.

Всего, по данным ОВА, в Киевском районе Харькова в результате ракетного обстрела повреждены 19 многоэтажек: в квартирах выбито 835 окон, разрушениям подверглись 214 балконов. Сильно повреждена школа, разрушен ряд торговых павильонов.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной комбинированной атаки этой ночью россияне запустили по Украине 453 дрона и 19 ракет. Защитники неба над Украиной обезвредили 472 цели. Под ударами врага оказались, в частности, объекты энергетики и железная дорога.

OBOZ.UA подробно рассказывал о ходе и последствиях вражеской атаки. Самыми серьезными они являются в Харькове, где российская ракета попала в многоэтажку и убила людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!