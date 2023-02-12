РФ усиливает группировку войск возле Бахмута и Лимана, зенитчики ВСУ ударили по 8 районам сосредоточения врага – Генштаб

Оккупационные войска РФ усиливают свою группировку в районе Бахмута и Лимана в Донецкой области. В свою очередь Силы обороны Украины продолжают наносить удары по врагу.

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Так, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 районов сосредоточения живой силы противника. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 12 февраля.

Как отмечается, оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям Сил обороны.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районе 17 районов населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении из танков, минометов и артиллерийских обстрелов обстреляли 13 населенных пунктов, в том числе Спорное, Васюковку, Парасковеевку, Железнянское, Часов Яр, Бахмут и Клищиевку Донецкой области.

В Авдеевском и Новопавловском направленияхпод танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 21 населенного пункта. Среди них – Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг накрыл огнем районы Времовки и Новополя Донецкой области; Гуляйполя, Степного, Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки в Запорожье и Никополе Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Милово, Змиевку, Веселое, Никольское, Антоновку и Днепровское.

При этом захватчики не прекращают терроризировать жителей временно оккупированных территорий Херсонской области. Пенсионеров заставляют получать российские паспорта под угрозой отобрать пенсию.

В то же время РФ не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру Украины, продолжает бить по гражданским объектам. В течение суток противник нанес 2 ракетных удара и осуществил 23 обстрела из РСЗО.

В свою очередь авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию ПВО и 2 склада боеприпасов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, въезд в Бахмут с понедельника ограничили для всех гражданских, в том числе волонтеров и прессы. Чтобы попасть в город, необходимо получить спецпропуск.