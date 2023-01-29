РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море: 20 'Калибров' готовы к пуску

Российская оккупационная армия увеличила корабельную группировку в акватории Черного моря. Выросло, в том числе, количество ракетоносителей.

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Сейчас на боевой готовности находится 20 ракет типа "Калибр". Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, среди 16 российских кораблей в Черном море сосредоточены три ракетоносителя Черноморского флота РФ. Два из низ надводные и еще один подводный. Общий ракетный залп составляет до 20 ракет "Калибр".

В ОК "Юг" объяснили, что на ситуацию с вражескими кораблями определенным образом влияет шторм, бушующий в Черном море. При этом Гуменюк добавила, что он не критический и не исключает применение ракет российскими войсками.

"Ситуация динамично изменяется. Количественный состав корабельной группировки Черноморского флота РФ тоже. Их сейчас уже 16 в Черном море, среди них три ракетоносителя – два надводных и один подводный. Это 20 ракет типа "Калибр" готовы к пуску", – сказала Гуменюк.

Напомним, вечером 25 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела в Днепре, Запорожье, Херсоне и Черкассах.

Государство-террорист Россия менее чем через сутки устроила повторную серию ракетных ударов по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре сперва прозвучали взрывы от сбития вражеских целей.

Ранее сообщалось, что во время очередной массированной атаки по Украине 26 января российские террористы выпустили 55 ракет. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей.

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