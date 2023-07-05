РФ уже потеряла в Украине 220 тысяч окупантов и 6200 единиц техники – Минобороны Британии

Потери российской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 220 тысяч убитыми и ранеными. Кроме того, РФ потеряла более 6200 единиц бронетехники.

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Такие данные озвучил младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи, в среду, 5 июля. Его слова цитирует "Европейская правда".

"По нашим оценкам, с начала конфликта было убито или ранено около 220 тысяч российских военнослужащих", – сказал Хиппи.

Также, по словам представителя британской Минобороны, у России также есть значительные потери в бронетехнике.

Так, армия РФ лишилась около 2050 главных боевых танков, 80 самолетов, 95 вертолетов, 250 беспилотных летательных аппаратов, 12 военно-морских кораблей всех классов и более 1000 артиллерийских систем всех типов. Всего потери военной техники РФ составляют более 6200 единиц.

Также Джеймс Хиппи отметил, что ППК "Вагнер" понес тяжелые потери под Попасной и Бахмутом.

"Конкретное количество убитых и раненых наемников "Вагнера" с конца февраля 2023 года неизвестно, однако, вероятнее всего, группировка продолжала нести тяжелые потери до начала вывода своих сил из района Попасной и Бахмута в конце мая 2023 года", - сказал Хиппи.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Вооруженными силами Великобритании Тони Радакин заявил, что армия России во время войны в Украине потеряла почти половину своей боеспособности.

По данным Генштаба, Россия потеряла в Украине уже 230 тысяч военных.