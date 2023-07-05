В Британии заявили, что РФ потеряла в Украине почти половину своей боеспособности, и указали на ключевые вызовы для ВСУ

В Британии заявили, что армия России во время войны в Украине потеряла почти половину своей боеспособности. Да, только потери танков составили около 2500 единиц.

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Об этом заявил командующий Вооруженными силами Великобритании Тони Радакин, передает Financial Times. В то же время, за год Россия в лучшем случае может выработать всего 200 новых танков.

"Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. Она потеряла 2,5 тыс. танков, а в лучшем случае может производить 200 новых танков в год", – рассказал командующий ВС Британии.

Он добавил, что большое количество российских минных полей, отсутствие должного воздушного прикрытия для украинских сил и неполная поставка необходимого военного снаряжения, которое Киев спрашивал, осложнили проведение контрнаступления.

В то же время Радакин подчеркнул, что неправильно было ограничивать украинские наступательные действия определенным сроком и контрнаступление является комплексом мер.

Ранее сообщалось, что ВСУ сдерживают наступление войск РФ в районе Авдеевки. Враг также активизировал ДРГ в приграничных с Украиной районах.

Напомним, что в Бахмутском направлении в Донецкой области Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных. Речь идет, вероятно, о химическом элементе Люизит. Уже есть пострадавшие от этого элемента. Симптомы, проявляющиеся в результате отравления веществом – тошнота, рвота и потеря сознания.